24-летний томич попросил у прохожего сигареты и ограбил его

Фото: Владислав Пирогов / Сиб.фм.

В Томске в полицию обратился 47-летний мужчина, который рассказал, что на улице Беринга неизвестный избил и ограбил его. Полицейские задержали 24-летнего ранее судимого подозреваемого, сообщили в УМВД по Томской области.

По предварительной информации, на улице Беринга молодой мужчина попросил у потерпевшего сигареты. Прохожий передал ему одну сигарету и пошел дальше.

После этого подозреваемый обогнал его и ударил по голове, от чего мужчина упал на землю. Грабитель сорвал с плеча мужчины сумку с деньгами, документами и техникой, а затем сбежал. Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".