Томича будут судить за нецензурную брань в адрес судьи

Мужчина высказался нецензурной бранью в адрес судьи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске местный житель обвиняется в неуважении к суду. Мужчина высказался нецензурной бранью в адрес судьи, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Томской области.

Следствием установлено, что в марте 2022 года суд посредством видеоконференцсвязи проводил заседание по рассмотрению жалобы обвиняемого. Во время оглашения решения мужчина высказался в адрес судьи грубыми нецензурными словами в пренебрежительной форме.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы для рассмотрения в Кировский районный суд.