Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 июля 2022 10:00

Томича будут судить за нецензурную брань в адрес судьи

Расследование уголовного дела завершено
Елена Балуева
Мужчина высказался нецензурной бранью в адрес судьи.

Мужчина высказался нецензурной бранью в адрес судьи.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске местный житель обвиняется в неуважении к суду. Мужчина высказался нецензурной бранью в адрес судьи, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Томской области.

Следствием установлено, что в марте 2022 года суд посредством видеоконференцсвязи проводил заседание по рассмотрению жалобы обвиняемого. Во время оглашения решения мужчина высказался в адрес судьи грубыми нецензурными словами в пренебрежительной форме.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы для рассмотрения в Кировский районный суд.