Менее 500 жителей Томской области пострадали от клещей за неделю

Клещевой вирусный энцефалит подтвердился у 7 человек, болезнь Лайма - у 22 человек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За прошедшую неделю в больницы Томской области за медпомощью после присасывания клещей обратились 487 человек. Из них 85 детей, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Больше всего обращений зафиксировано в Томске, также клещи проявляют активность в Колпашевском, Кривошеинском, Первомайском, Чаинском, Шегарском районах и в Стрежевом.

Всего с начала эпидсезона в больницы Томской области обратились 17498 жителей Томской области, из них 3406 детей. Из них привиты от клещевого энцефалита были 2485 человек, в том числе 522 ребенка.

Клещевой вирусный энцефалит подтвердился у 7 человек, болезнь Лайма - у 22 человек.

В Роспотребнадзоре напоминают, что самой эффективной защитой от клещевого вирусного энцефалита остается вакцинация.