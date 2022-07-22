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Происшествия22 июля 2022 4:40

Замдиректора томского частного детского сада подозревают в мошенничестве на 1 миллион рублей

Он подал в департамент образования ложные сведения о покупке специализированной мебели
Екатерина Горникова
Замдиректора томского частного детского сада подозревают в мошенничестве на 1 миллион рублей.

Замдиректора томского частного детского сада подозревают в мошенничестве на 1 миллион рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томские полицейские обвиняют заместителя директора одного из частных детских садов в мошенничестве при покупке специализированной мебели, сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, подозреваемый подал ложные сведения в городской департамент образования о затратах на приобретение специализированной мебели для детского сада и украл перечисленные деньги в сумме более 1 100 000 рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «мошенничество», санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Подозреваемый полностью возместил ущерб, находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.