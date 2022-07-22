Замдиректора томского частного детского сада подозревают в мошенничестве на 1 миллион рублей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Томские полицейские обвиняют заместителя директора одного из частных детских садов в мошенничестве при покупке специализированной мебели, сообщается на сайте ведомства.
По предварительным данным, подозреваемый подал ложные сведения в городской департамент образования о затратах на приобретение специализированной мебели для детского сада и украл перечисленные деньги в сумме более 1 100 000 рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «мошенничество», санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Подозреваемый полностью возместил ущерб, находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.