В селах Томской области могут организовать продажу лекарств через почту

Такое решение глава региона принял после большого количества жалоб от сельских жителей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Томской области врио губернатора Мазур поручил департаменту здравоохранения и департаменту лицензирования и государственного контроля совместно с региональным филиалом «Почты России» организовать продажу лекарств в селах через почту. Такое решение глава региона принял после большого количества жалоб от сельских жителей.

Мазур рассказал, что отсутствие аптеки в селе объясняется низкой рентабельностью и проблемами с логистикой. В связи с этим сельские жители лекарства могут получить в ФАПах и врачебных амбулаториях, однако и здесь можно столкнуться с трудностями. Врио губернатора отметил, что ФАПы и врачебные амбулатории есть не везде: из 570 сёл Томской области они есть только в 264.

Из этого следует, что жители большей части томских сел не имеют возможности приобрести необходимые лекарства. Также не все ФАПы даже при наличии лицензии продают лекарства.

Это вынуждает заболевших жителей сел Томской области ехать в ближайший населенный пункт, где есть аптека или ФАП.

Мазур добавил, что Владимир Путин еще в сентябре 2021 года поручил правительству и «Почте России» расширить перечень услуг, и предусмотреть возможность обеспечения сельских жителей лекарствами.

«Рассчитываю, что «Почта России» будет заинтересована в реализации этого проекта. Давайте назовем его «Лекарства через почту», - предложил Владимир Мазур.