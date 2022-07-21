Пострадавшие на трассе в Крыму дети из Томской области выписаны из больницы

Фото: прокуратура Республики Крым.

Дети из Томской области, которые пострадали в ДТП на трассе в Крыму, выписаны из больницы. Об этом сообщили в облздраве.

Как сообщил главный врач Феодосийского медицинского центра Эдуард Пянковский, четверо детей, которые были госпитализированы в больницу после ДТП на трассе в Крыму, выписаны из больницы.

Двум детям медики рекомендовали амбулаторное наблюдение в поликлинике по месту жительства.

Пострадавшие в скором времени вернутся домой.

Ранее сообщалось, что 11 июля микроавтобус «Хендай», который следовал из Томской области, около села Владиславовка выехал за переделы трассы и улетел в кювет, где опрокинулся.