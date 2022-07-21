Томские школьники будут с сентября платить в два раза дешевле за проезд в городском электротранспорте. Фото: Ксения Высотина

Томские школьники с сентября смогут купить проездные билеты по 400 рублей, что в два раза дешевле стоимости действующего проездного для школьников и студентов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас проездной на поездки в городском электротранспорте для этой категории томичей можно купить за 800 рублей.

Как рассказал заммэра начальник департамента городского хозяйства Руслан Абасов, рассматривается возможность изменения цвета проездных для школьников, чтобы их можно было отличить от студенческих. Также прорабатывается вопрос о льготном проезде для студентов.

По информации «Трамвайно-троллейбусного управления», в 2021 году томичи купили 1100 проездных билетов для учащихся, пик продаж приходится на сентябрь.