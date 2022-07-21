Власти пообещали убрать колею на перекрестке Комсомольский-Фрунзе в Томске

Дорожники уберут колею и приведут в порядок дорожное покрытие. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ремонт перекрестка проспекта Комсомольского и проспекта Фрунзе власти Томска пообещали начать уже в ближайшее время. В ходе ремонта дорожники уберут колею и приведут в нормативное состояние дорожное покрытие, сообщили в мэрии Томска.

По данным департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска, в городе начался ремонт дорог второй и третьей категории. Уже завершены подготовительные работы на переулке Карском и на улице Салтыкова-Щедрина. В скором времени подготовительные работы начнутся на улицах Трудовая, Пролетарская, Героев Чубаровцев и переулка Песочного.

Начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Николай Глебович добавил, что в скором времени запланирован ремонт перекрестка проспекта Комсомольского и проспекта Фрунзе. Здесь дорожники уберут колею и приведут в порядок дорожное покрытие.