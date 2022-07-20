Томич дал покататься 17-летнему парню на своем автомобиле, а сам заявил об угоне

Юноша нашел в салоне автомобиля бутылку пива и выпил ее, после чего начал движение, но не справился с управлением и улетел в кювет. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В томском селе Пудино местный житель сообщили в полицию о том, что у него угнали автомобиль. Полицейские выяснили, что мужчина сам дал ключи от автомобиля 17-летнему парню, который попал в его автомобиле в ДТП, сообщили в УМВД по Томской области.

Полицейские по пути к заявителю увидели в кювете похищенный автомобиль, рядом с которым находился 17-летний парень. На место происшествия прибыл владелец машины, который признался, что сам разрешил подростку покататься на его автомобиле.

Юноша нашел в салоне автомобиля бутылку пива и выпил ее, после чего начал движение, но не справился с управлением и улетел в кювет, при этом повредив опору ЛЭП и кузов автомобиля.

Подросток не пострадал, после ДТП он позвонил владельцу автомобиля, который решил сообщить об угоне, чтобы избежать ответственности.

В отношении подростка составлены административные материалы, которые переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

На хозяина автомобиля составлен административный материал за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления. Также на него заведено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос».