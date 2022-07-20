Жители Томской области приняли в семьи 34 пенсионера

Первая приемная семья в Томской области появилась в апреле 2021 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской области 34 одиноких пожилых человека приняты в семью. Зачастую пенсионеров и инвалидов берут в семью в Колпашевском, Верхнекетском, Бакчарском, Каргасокском районах и Северске, сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

Первая приемная семья в Томской области появилась в апреле 2021 года. Как рассказала начальник областного департамента социальной защиты населения Марина Киняйкина, на сегодняшний день в семьях проживают 34 одиноких томича, из них 16 пенсионеров и 18 инвалидов в возрасте до 96 лет.

Принять в семью можно не более двух одиноких женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, нуждающихся в уходе, а также дееспособных инвалидов, которым необходимо стационарное социальное обслуживание.

Есть и ряд ограничений, к примеру, из-за судимости, некоторых хронических заболеваний и родственных связей.

Тем, кто желает создать приемную семью для пожилых, необходимо обращаться в центры социальной поддержки населения.