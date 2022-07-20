В Томске во время фестиваля «Чеховские пятницы» ограничат движение транспорта

Жителей Томска просят заранее продумывать маршрут своего движения с учетом перекрытий. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фестиваль «Чеховские пятницы» запланирован на 22 и 29 июля, а также 5 августа. В это время в Томске будет ограничено движение транспорта, сообщили в мэрии Томска.

Так, по пятницам 22 и 29 июля, а также 5 августа с 18:30 до 22:30 движение будет ограничено на участке от проспекта Ленина по улице Набережная реки Ушайки и улицы Набережная реки Томи.

Жителей Томска просят заранее продумывать маршрут своего движения с учетом перекрытий.

Ранее сообщалось, что появилось видео смертельного ДТП с мотоциклистом на 79-ой Гвардейской Дивизии в Томске.