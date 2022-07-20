Томский нефтяник пойдет под суд за мошенничество на 16 миллионов рублей. Фото: Архив "КП"

Прокуратура Томской области обвиняет 44-летнего нефтяника в мошенничестве, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, мужчина, занимающий должность директора в двух коммерческих организациях нефтегазовой отрасли с октября 2016 года по июнь 2019 года заключил фиктивные договоры об оказании услуг по разработке нефтяных месторождений с организацией, которая принадлежала его родственнику. Услуги фактически не оказывались, но за них были перечислены деньги в общей сложности более 16 миллионов рублей.

Прокуратура направила уголовное дело в Октябрьский районный суд для рассмотрения. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.