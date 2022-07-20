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Общество20 июля 2022 2:15

Томский нефтяник пойдет под суд за мошенничество на 16 миллионов рублей

Он перечислял деньги за услуги, которые не были оказаны
Екатерина Горникова
Томский нефтяник пойдет под суд за мошенничество на 16 миллионов рублей.

Томский нефтяник пойдет под суд за мошенничество на 16 миллионов рублей.

Фото: Архив "КП"

Прокуратура Томской области обвиняет 44-летнего нефтяника в мошенничестве, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, мужчина, занимающий должность директора в двух коммерческих организациях нефтегазовой отрасли с октября 2016 года по июнь 2019 года заключил фиктивные договоры об оказании услуг по разработке нефтяных месторождений с организацией, которая принадлежала его родственнику. Услуги фактически не оказывались, но за них были перечислены деньги в общей сложности более 16 миллионов рублей.

Прокуратура направила уголовное дело в Октябрьский районный суд для рассмотрения. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.