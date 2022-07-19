Улицу Усова планируют сделать пешеходной в начале августа

Участок от Белинского до Ленина уже решено сделать пешеходным, а участок до улицы Вершинина в данный момент еще в разработке. Фото: Ксения Высотина

Власти планируют сделать улицу Усова пешеходной в начале августа. "Томский Арбат" будет пространством, интересным жителям и гостям, сообщил и.о. мэра Михаил Ратнер.

Он отметил, что "томский Арбат" планируется интересным городским пространством для жителей и гостей Томска. Ратнер добавил, что еще выслушает предложения жителей и возможно что-то добавит.

Какой именно отрезок улицы Усова станет пешеходным, пока не известно. Ратнер отметил, что участок от Белинского до Ленина уже решено сделать пешеходным, а участок до улицы Вершинина в данный момент еще в разработке. Важно сделать все так, чтобы удобно было и пешеходам, и автомобилистам, добавил градоначальник.

Пешеходной улицу Усова планируется сделать по выходным дням.