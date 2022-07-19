В 2022 году от укусов собак пострадали почти 800 жителей Томской области

Специалисты отметили, что собаки, кошки и дикие животные кроме психологических и физических травм, могут стать причиной возникновения бешенства. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С начала 2022 года в Томской области собаки покусали почти 800 жителей. Это на 99 пострадавших больше, чем за аналогичный перид 2021 года, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Всего в 2022 году животные укусили 1024 жителей Томской области, из них 16 человек пострадали от укусов диких животных, 790 человек от укусов собак. Случаев заболевания бешенством среди людей и животных в регионе в 2022 году не зафиксировано.

Специалисты отметили, что собаки, кошки и дикие животные, кроме психологических и физических травм, могут стать причиной возникновения бешенства. При бешенстве происходит резкое возбуждение двигательных центров, судороги мышц глотки и дыхательных путей с последующим их параличом, слюнотечением. Это все приводит к энцефаломиелиту, а затем к смерти, уточнили эксперты.

Заразиться бешенством можно через укусы, оцарапывание больными животными, а также через их слюну и предметы, на которые она попала.

Пострадавшим от укусов, оцарапывания и ослюнения рекомендуется незамедлительно обратиться за медпомощью.