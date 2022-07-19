В Томской области более 30 выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов

По сто баллов выпускники томских школ набрали по дисциплинам «Русский язык», «История» и «Химия». Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томской области 5989 выпускников сдавали ЕГЭ в 2022 году, из них 2100 человек набрали высокие баллы, сообщили в пресс-службе областной администрации.

По результатам ЕГЭ в 2022 году от 81 до 100 баллов набрали 2100 выпускников, по 100 баллов набрали 35 человек. Один выпускник написал ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум предметам.

По сто баллов выпускники томских школ набрали по дисциплинам «Русский язык», «История» и «Химия».

Также высокие баллы выпускники из Томской области показали по профильной математике, истории, обществознанию, биологии, физике, химии и литературе.