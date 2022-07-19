В Стрежевом родителей заставляют платить за обязательные уроки в школе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мэр города Стрежевого Томской области Валерий Дениченко опубликовал в своем телеграм-канале обращение от одной из мам, она жалуется на обязательные платные уроки в одной из школ.

Стрежевчанка рассказала, что в год в среднем на дополнительные уроки, от которых отказаться нельзя, приходится тратить порядка 10 тысяч рублей на одного ребенка, а договоры за оказание таких услуг отдают только в следующем году. Жительница Стрежевого уже ранее обращалась в департамент образования и администрацию школы. В департаменте ей сказали, что платные уроки должны быть добровольными, а в школе – что если дети не будут их посещать, то их нужно переводить в другие классы.

«Идти против системы никто не хочет. Мы очень любим нашу школу, наш класс и наших педагогов, и не хотим в случае давления или предвзятого отношения покидать ее», — приводятся слова стрежевчанки в телеграм-канале.

Женщина также отметила, что хочет, чтобы ее дети получали качественное образование вне зависимости от финансовых возможностей родителей.

Как отметил сам Валерий Дениченко, это уже не первое подобное обращение от стрежевчан.