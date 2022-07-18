В Томске волонтеры собирают деньги на операцию собаке с 13-ю пулевыми ранениями

Фото предоставлено Наталье Севостьяновой.

Волонтеры в Томске открыли сбор средств на операцию собаке, которой неизвестные прострелили лапы. Рентген показал у животного 13 пулевых ранений, рассказала зоозащитница Наталья Севостьянова «АиФ-Томск»

Сотрудники нефтебазы 17 июля покормили пса, после чего обратили внимание на то, что он скулит и с трудом наступает на передние лапы. Неравнодушные томичи обратились к зоозащитникам с просьбой помочь собаке.

Рентген показал, что у собаки 13 пулевых ранений в передних лапах. На операцию животному требуется минимум 20 тысяч рублей, не считая сопутствующих расходов в виде пребывания в стационаре и последующего лечения, и восстановления.

Фото предоставлено Наталье Севостьяновой.

«Операция будет не из легких, так как придется расковырять все лапы, вытаскивая пули», - уточнила зоозащитница Наталья Севостьянова.

Сейчас собака живет на обезболивающих, операцию планируется провести в среду.