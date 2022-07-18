В Томске неработающие светофоры спровоцировали пробки утром 18 июля

Специалисты планируют наладить работу светофор уже в ближайшее время. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром в понедельник, 18 июля, томичи встали в пробках, которые возникли из-за неработающих светофоров. Они вышли из строя после воскресной грозы, сообщает "МК в Томске".

Утром 18 июля неработающие светофоры были замечены на перекрестке Фрунзе и Киевской, а также на перекрестке Фрунзе - Л. Толстого.

В соцсетях томичи пожаловались также на неработающий светофор на выезде из "Северного парка", по причине которого затруднено движение в сторону Коммунального моста.

Как сообщили представители "Томскавтодор", светофоры вышли из строя из-за грозы, которая обрушилась на Томск в воскресенье. Специалисты планируют наладить работу светофоров уже в ближайшее время.