39-летняяя томичка попала на мошенников при попытке купить электронные сигареты

Она выбрала интересующий товар, договорилась о покупке с продавцом и перевела ему более 20 тысяч рублей. Фото: Архив "КП"

В Томске в полицию обратилась 39-летняя местная жительница, которая заявила о хищении у нее денег. Женщина хотела купить электронные сигареты, но попала на мошенников, сообщили в УМВД по Томской области.

Томичка рассказала, что увидела в соцсетях объявление о продаже одноразовых электронных сигарет. Она выбрала интересующий товар, договорилась о покупке с продавцом и перевела ему более 20 тысяч рублей.

После этого продавец написал, что получил платеж и отправил заявку на склад. Через несколько дней томичка решила узнать на какой стадии находится ее заказ, однако обнаружила, что продавец ее заблокировал.

Всего томичка отправила злоумышленнику более 20 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».