В Томской области полицейские задержали пьяного водителя на самодельном тракторе

Возбуждено уголовное дело по статье "Повторное управление ТС в состоянии опьянения". Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В полицию в Колпашевском районе обратились местные жители, которые сообщили о пьяном водителе, который управлял трактором. Возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД по Томской области.

Полицейские прибыли по указанному адресу и остановили транспорт, на котором отсутствовали регистрационные знаки. Кроме этого, полицейские обратили внимание на то, что «трактор» не похож на заводской и изготовлен на базе автомобиля «Москвич».

35-летний водитель, который управлял этим транспортным средством, не смог предоставить водительское удостоверение и документы на свой «трактор», а дальше продолжил распивать алкоголь. Он также отказался от прохождения медосвидетельствования.

Мужчина, который ранее уже привлекался к ответственности за управление транспортом в алкогольном опьянении, рассказал, что «трактор» собрал сам из разных запчастей, но в постановке на учет в ОГИБДД ему было отказано.

Возбуждено уголовное дело по статье "Повторное управление ТС в состоянии опьянения".