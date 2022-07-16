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Общество16 июля 2022 7:11

Томичи более 50 раз припарковались в неположенных местах

Инспекторы обнаружили 32 автомобиля на местах для стоянки и парковке инвалидов
Екатерина Горникова
Томичи более 50 раз припарковались в неположенных местах. Фото: УМВД России по Томской области.

Томичи более 50 раз припарковались в неположенных местах. Фото: УМВД России по Томской области.

За неделю инспекторы областной УГИБДД выявили 51 факт нарушений правил парковки, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что из общего числа выявленных нарушений 32 автомобиля были припаркованы на местах для остановки и стоянки инвалидов.

Всем водителям, нарушившим правила дорожного движения, выписали штрафы, которые можно оплатить в течение 20 дней с момента вынесения постановления в 50 % от общей суммы. По истечении этого срока платить штраф придется в полном размере.