В Томской области более 17 тысяч человек пострадали от укусов клещей с начала эпидсезона

За начало эпидсезона в Томской области более 17 тысяч человек пострадало от укусов клещей. Фото: Мария ЛЕНЦ

За начало эпидсезона в Томской области более 17 тысяч человек пострадали от укусов клещей. В том числе пострадало 3 тысячи детей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора.

"Всего с начала эпидсезона в медицинские организации Томской области с присасыванием клещей обратились 17011 человек, в том числе 3321 ребенок. Из обратившихся 2411 человек были привиты от клещевого энцефалита, в том числе 506 детей", - говорится в сообщении.

Специалисты рассказали, что больше обращений было получено от жителей Томска. Также в число активных городов по обращениям попали: Асиновский, Колпашевский, Кривошеинский, Шегарский район и в Стрежевой.