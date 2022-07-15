В Россельхознадзоре назвали предположительную причину массовой гибели пчел на пасеках Томской области

Управление Россельхознадзора назвало предположительную причину массовой гибели пчел на пасеках Томской области. Фото: Мария ЛЕНЦ

Управление Россельхознадзора назвало предположительную причину массовой гибели пчел на пасеках Томской области. Есть вероятность, что насекомые гибнут из-за применения пестицидов сельхозтоваропроизводителями, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что 6 июля в селе Бактат пасечники обнаружили погибающих пчел. В комментариях томичи отметили, что такая же ситуация произошла и в прошлом году.

"Отделом государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Томской области проведены выездные обследования земельных участков, на которых применялись пестициды, отобраны почвенные пробы и зеленая масса на исследование остаточного количества химических веществ", - говорится в сообщении.

Специалисты уточняют, что ветврачи отобрали пробы погибших пчел у пострадавших пасечников. Назвать причину гибели пчел будет возможно после получения заключения исследовательской лаборатории.