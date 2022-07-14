В Томске в 2023 году обустроят две новые площадки для выгула собак

В Томске в 2023 году появятся две новые площадки для выгула собак Фото: Ксения Высотина

В Томске обустроены 4 площадки для выгула собак: на ул. Жуковского, 60 - ул. Лебедева, по ул. Сибирская, 116, ул. 79 Гвардейской Дивизии, 23/1 и в Михайловской роще. Площадки на Каштаке и в Михайловской роще были оборудованы в 2021 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщила пресс-служба мэрии в ответ на официальный запрос редакции «КП-Томск».

Также отмечается, что в 2023 году появятся две новые площадки для выгула собак, они будут располагаться в Ленинском районе, в районе ул. Карла Ильмера, 10/3 и ул. Трудовая, 18а. Сколько на это потратят денег, станет известно после разработки проектно-сметной документации.

В пресс-службе городской администрации подчеркнули, что в других районах также планируется появление подобных площадок, сейчас там ищут места для их размещения.

Напомним, томичи пожаловались на плохое содержание площадки для выгула собак на улице Сибирской.