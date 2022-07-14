Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 июля 2022 8:51

В Томске задержали нетрезвого водителя на внедорожнике

Нарушитель проигнорировал сотрудников ДПС и продолжил движение на большой скорости
Ксения Высотина
В Томске сотрудники ДПС задержали нетрезвого водителя на внедорожнике.

В Томске сотрудники ДПС задержали нетрезвого водителя на внедорожнике.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Томске сотрудники ДПС задержали нетрезвого водителя на внедорожнике. Изначально нарушитель игнорировал просьбы остановиться, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В сообщении уточняется, что спустя несколько минут после получения информации о нетрезвом нарушителе, экипажем ДПС иномарка была обнаружена в Советском районе. Требования сотрудников об остановке нарушитель проигнорировал и продолжил движение на большой скорости, создавая угрозу другим участникам дорожного движения.

"В результате слаженных действий полицейских преследуемый автомобиль был блокирован на трамвайных путях", - сообщила Ирина Волк.

Далее отмечается, что томич, который находился в состоянии опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования отказался. В отношении нарушителя составлены протоколы по трем статьям КоАП РФ.