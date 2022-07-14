В Томске задержали нетрезвого водителя на внедорожнике

В Томске сотрудники ДПС задержали нетрезвого водителя на внедорожнике. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Томске сотрудники ДПС задержали нетрезвого водителя на внедорожнике. Изначально нарушитель игнорировал просьбы остановиться, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В сообщении уточняется, что спустя несколько минут после получения информации о нетрезвом нарушителе, экипажем ДПС иномарка была обнаружена в Советском районе. Требования сотрудников об остановке нарушитель проигнорировал и продолжил движение на большой скорости, создавая угрозу другим участникам дорожного движения.

"В результате слаженных действий полицейских преследуемый автомобиль был блокирован на трамвайных путях", - сообщила Ирина Волк.

Далее отмечается, что томич, который находился в состоянии опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования отказался. В отношении нарушителя составлены протоколы по трем статьям КоАП РФ.