Ядовитые беременные гадюки атаковали жителей Томска

Томичи встречали змей на Иркутском тракте, на улице Лазо рядом с роддомом № 4, также гадюки в Академгородке. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Каждое лето в Томске местные жители и сотрудники МЧС обращаются к зоологам ТГУ с просьбой отловить опасных гадюк. Активность змей летом связана с тем, что в это время они вынашивают потомство, сообщили в пресс-службе ТГУ.

По словам заведующего кафедрой зоологии позвоночных животных Биологического института ТГУ Вадима Ярцева, гадюки мигрируют из-за половодья и пожаров, однако в Томской области проходит часть ареала, поэтому встретить змей можно везде, в том числе и в городе.

Томичи встречали змей на Иркутском тракте, на улице Лазо рядом с роддомом № 4, также в Академгородке.

Он добавил, что летом активность змей возрастает из-за того, что они вынашивают потомство и чаще выходят на солнце. При этом Ярцев отметил, что беременные гадюки могут быть агрессивными, так как они защищают себя и свое будущее потомство.

По словам доцента кафедры зоологии позвоночных и экологии БИ ТГУ Валентины Курановой, в Томске и змеи обитают в парках и Лагерном саду из-за того, что эти места являются экологическими коридорами или экологическими руслами, то есть зоной природного обитания млекопитающих.

Эксперт добавила, что зону отдыха Синий Утес около села Коларово раньше называли «Змеиная гора». Там уже на протяжении многих лет зимуют змеи.

Чтобы не допустить укуса, эксперты рекомендуют собираясь в лес выбирать закрытую и высокую обувь, а также плотные брюки. Даже если змея прокусит их, яд не попадет в организм человека.

Если человека все же укусила змея, важно оперативно доставить его в больницу. При этом ту часть тела, которую укусила змея, нужно максимально обездвижить.

Яд при укусе змеи распространяется в большей степени с током лимфы, поэтому важно меньше двигаться. Накладывать жгут при этом смысла нет, добавили специалисты.

Также при укусе змеи можно дать антигистаминный препарат или анальгетик, уточнили эксперты.