Томич отсудил 10 тысяч рублей компенсации после укуса собаки

Суд обязал хозяйку животного выплатить мужчине 10 тысяч рублей компенсации. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Томске после вмешательства прокуратуры 36-летний житель Томска получил компенсацию за укус соседской собаки. Собака укусила мужчину при выходе из подъезда, сообщили в прокуратуре Томской области.

Суд установил, что в декабре 2021 года мужчина выходил из подъезда, когда его за ногу укусила соседская собака. Томич в результате укуса получил ссадины и рвано-укушенную рану на коленном суставе. Он обратился в больницу.

Прокурор направил в суд иск о взыскании с владелицы собаки компенсации морального вреда.

Суд обязал хозяйку животного выплатить мужчине 10 тысяч рублей компенсации.

Судебный акт в законную силу не вступил.