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Общество14 июля 2022 7:18

Томич отсудил 10 тысяч рублей компенсации после укуса собаки

Собака укусила мужчину при выходе из подъезда
Елена Балуева
Суд обязал хозяйку животного выплатить мужчине 10 тысяч рублей компенсации.

Суд обязал хозяйку животного выплатить мужчине 10 тысяч рублей компенсации.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Томске после вмешательства прокуратуры 36-летний житель Томска получил компенсацию за укус соседской собаки. Собака укусила мужчину при выходе из подъезда, сообщили в прокуратуре Томской области.

Суд установил, что в декабре 2021 года мужчина выходил из подъезда, когда его за ногу укусила соседская собака. Томич в результате укуса получил ссадины и рвано-укушенную рану на коленном суставе. Он обратился в больницу.

Прокурор направил в суд иск о взыскании с владелицы собаки компенсации морального вреда.

Суд обязал хозяйку животного выплатить мужчине 10 тысяч рублей компенсации.

Судебный акт в законную силу не вступил.