Жителям деревни Киргизка восстановили транспортную доступность

Изменения в договор по межмуниципальному маршруту №130 будут внесены в ближайшее время. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Автобусы из Томска будут заезжать в деревню Киргизка 4 раза в день. Мэрия получила соответствующее разрешение от ГИБДД, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В среду, 13 июля, заммэра Томска – начальник департамента городского хозяйства Руслан Абасов сообщил, что получено разрешение от Центра дорожного и технического надзора ГИБДД на транспортное обслуживание деревни Киргизка.

Изменения в договор по межмуниципальному маршруту №130 будут внесены в ближайшее время.

«Как только документы будут готовы, автобус начнет заезжать в деревню Киргизка. Это случится в самое ближайшее время», – уточнил Абасов.

В деревню Киргизка, численностью 250 человек, автобусы будут заезжать 4 раза в день.

Для того, чтобы транспортная доступность деревни была восстановлена, необходимо было установить остановку, организовать разворотную площадку, установить дорожные знаки и отремонтировать дорогу.

Все эти условия были выполнены.