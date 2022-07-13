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Происшествия13 июля 2022 5:31

В Томской области мужчина избил молотками обидчика своего друга

35-летний мужчина был без сознания
Елена Балуева
Задержанный взял два молотка и поехал к магазину, где в тамбуре нанес ими потерпевшему несколько ударов по голове.

Задержанный взял два молотка и поехал к магазину, где в тамбуре нанес ими потерпевшему несколько ударов по голове.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В полицию Северска поступило сообщение из больницы о том, что из магазина на проспекте Коммунистическом доставлен мужчина с множественными травмами головы. 35-летний мужчина был без сознания, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в магазине, и установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель. Его задержали в Томске при попытке уехать в другой регион.

По предварительной информации, ему позвонил приятель и попросил приехать, чтобы помочь разобраться с конфликте с потерпевшим, стоявшим с ним в очереди.

Задержанный взял два молотка и поехал к магазину, где в тамбуре нанес ими потерпевшему несколько ударов по голове. Мужчина получил травмы, которые относятся к тяжкому вреду здоровья.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".