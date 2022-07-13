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Общество13 июля 2022 4:43

Томичка потеряла 20 тысяч рублей при попытке купить бассейн

Потерпевшая рассказала, что нашла в соцсетях аккаунт по продаже бассейнов, где увидела интересующий ее товар
Елена Балуева
Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Архив "КП"

В Томской области в полицию обратилась 41-летняя местная жительница, которая заявила о хищении у нее денег. Женщина хотела купить бассейн, но стала жертвой мошенников, сообщили в УМВД по Томской области.

Потерпевшая рассказала, что нашла в соцсетях аккаунт по продаже бассейнов, где увидела интересующий ее товар. Она написала продавцу и обсудила все условия сделки, после чего перевела за бассейн 20 тысяч рублей.

Однако бассейн женщина так и не дождалась.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".