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Общество13 июля 2022 2:58

Областной Роспотребнадзор обнаружил в Томи кишечную палочку

Купаться опасно на правом берегу и в районе речвокзала
Екатерина Горникова
Областной Роспотребнадзор обнаружил в Томи кишечную палочку.

Областной Роспотребнадзор обнаружил в Томи кишечную палочку.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперты областного управления Роспотребнадзора провели лабораторные исследования воды в томских водоемах, в которых купаются горожане, в двух местах обнаружили кишечную палочку, сообщается на сайте управления.

Пробы исследовались в реке Томь (на правом берегу, в районе речвокзала, на Семейкином острове), на озере ТНХК, на озере Беленьком в Тимирязевском, на озере в п. Кисловка, на Белом озере, Сенной курье, озере Песчаном и реке Нестоянка в Томском районе.

Согласно результатам исследования, кишечную палочку обнаружили на правом берегу р. Томь и в районе Речного вокзала.

Что касается паразитологических показателей, то во всех исследуемых водоемах они соответствовали норме.

Также эксперты исследовали почву в местах отдыха горожан, пробы взяли на Сенной курье, на левом берегу Томи, на Семейкином острове и на Белом озере. Все показатели соответствовали нормам.

Томичам также напоминают, что купание в водоемах, вода в которых не соответствует санитарным нормам, может привести к различным инфекционным заболеваниям.