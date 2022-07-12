В Стрежевом неустановленный водитель сбил 14-летнего велосипедиста

Полиция просит помощи очевидцев. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Стрежевом полиция ищет свидетелей наезда неустановленного водителя на 14-летнего велосипедиста. ДТП произошло вечером 12 июля, сообщили в УМВД по Томской области.

По предварительной информации, во вторник около 17:00 неизвестный водитель на неустановленном автомобиле на нерегулируемом пешеходном переходе около входа в парк около дома №1 по улице Строителей в Стрежевом не пропустил 14-летнего велосипедиста, в результате чего сбил его.

Водитель не вызвал полицейских и скорую, а сам отвез мальчика в больницу, после чего уехал.

Ребенок получил телесные повреждения в результате ДТП.

Полиция просит очевидцев этого происшествия обращаться в дежурную часть МО МВД России «Стрежевской» по телефонам: 02, 102 с мобильного телефона.