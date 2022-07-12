Прокуратура проверит транспортную доступность Колпашева

В отношении должностного лица администрации Колпашево возбуждено административное дело из-за нарушений порядка определения начальной и максимальной цены контракта на перевозки.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Томской области прокуратура начала проверку соблюдения прав жителей Колпашева на транспортную доступность после информации о том, что ООО «Автотранспортник» прекращает перевозки.
ООО «Автотранспортник» прекращает перевозки по городским маршрутам №1 и №3 с 15 июля в связи с окончанием контракта, сообщает Коммерсантъ.
В компании сообщили, что направили большое количество писем в разные инстанции, чтобы не допустить перебоев в работе городского транспорта. Но ответы им так и не поступили.
В прокуратуре отметили, что начали проверку по данном факту, по результатам которой будет дана оценка действиям местной администрации для предотвращения срыва транспортного сообщения.
Помимо этого, в отношении должностного лица администрации Колпашева возбуждено административное дело из-за нарушений порядка определения начальной и максимальной цены контракта на перевозки.
Дело передано для рассмотрения в административный орган.