Прокуратура проверит транспортную доступность Колпашева

В отношении должностного лица администрации Колпашево возбуждено административное дело из-за нарушений порядка определения начальной и максимальной цены контракта на перевозки. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томской области прокуратура начала проверку соблюдения прав жителей Колпашева на транспортную доступность после информации о том, что ООО «Автотранспортник» прекращает перевозки.

ООО «Автотранспортник» прекращает перевозки по городским маршрутам №1 и №3 с 15 июля в связи с окончанием контракта, сообщает Коммерсантъ.

В компании сообщили, что направили большое количество писем в разные инстанции, чтобы не допустить перебоев в работе городского транспорта. Но ответы им так и не поступили.

В прокуратуре отметили, что начали проверку по данном факту, по результатам которой будет дана оценка действиям местной администрации для предотвращения срыва транспортного сообщения.

Помимо этого, в отношении должностного лица администрации Колпашева возбуждено административное дело из-за нарушений порядка определения начальной и максимальной цены контракта на перевозки.

Дело передано для рассмотрения в административный орган.