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Общество12 июля 2022 7:29

В Томске по требованию прокуратуры ликвидировали свалку у озера Маклюкеевское

Районный прокурор внес в мэрию Томска представление об устранении нарушений закона
Елена Балуева
Водоохранная зона была захламлена бытовым и строительным мусором.

Водоохранная зона была захламлена бытовым и строительным мусором.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Томске власти убрали свалку на озере Маклюкеевское после вмешательства прокуратуры. Водоохранная зона была захламлена бытовым и строительным мусором, сообщили в прокуратуре Томской области.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что территория вблизи озера Маклюкеевское завалена бытовым мусором, боем бетонных изделий и прочими отходами. При этом уполномоченные органы мер к обеспечению благоустройства территории не принимали.

Районный прокурор внес в мэрию Томска представление об устранении нарушений закона, после чего томские власти ликвидировали несанкционированную свалку.