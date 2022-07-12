В Томске по требованию прокуратуры ликвидировали свалку у озера Маклюкеевское

Водоохранная зона была захламлена бытовым и строительным мусором. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Томске власти убрали свалку на озере Маклюкеевское после вмешательства прокуратуры. Водоохранная зона была захламлена бытовым и строительным мусором, сообщили в прокуратуре Томской области.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что территория вблизи озера Маклюкеевское завалена бытовым мусором, боем бетонных изделий и прочими отходами. При этом уполномоченные органы мер к обеспечению благоустройства территории не принимали.

Районный прокурор внес в мэрию Томска представление об устранении нарушений закона, после чего томские власти ликвидировали несанкционированную свалку.