В Томске по требованию прокуратуры ликвидировали свалку у озера Маклюкеевское

Водоохранная зона была захламлена бытовым и строительным мусором.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Томске власти убрали свалку на озере Маклюкеевское после вмешательства прокуратуры. Водоохранная зона была захламлена бытовым и строительным мусором, сообщили в прокуратуре Томской области.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что территория вблизи озера Маклюкеевское завалена бытовым мусором, боем бетонных изделий и прочими отходами. При этом уполномоченные органы мер к обеспечению благоустройства территории не принимали.
Районный прокурор внес в мэрию Томска представление об устранении нарушений закона, после чего томские власти ликвидировали несанкционированную свалку.