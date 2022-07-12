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Общество12 июля 2022 6:32

180 тысяч рублей перевела жительница Томска лжеполицейскому

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество"
Елена Балуева
Женщина перевела неизвестным 180 тысяч рублей.

Женщина перевела неизвестным 180 тысяч рублей.

Фото: Архив "КП"

В полицию Томска обратилась 50-летняя женщина, которая рассказала, что перевела мошенникам более 150 тысяч рублей. Она поверила, что разговаривает с сотрудником правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов, и сообщил ей, что некий осужденный за мошенничество мужчина имеет доверенность от ее имени и пытается оформить кредит.

После этого женщину переключили на якобы сотрудника Центрального Банка России, который сказала ей снять все деньги со всех счетов и положить их на "единый безопасный счет".

Томичка поверила мошенникам и перевела более 180 тысяч рублей. После переводов ей вновь позвонил лжеполицейский и сказал, что платежи прошли, и с ней свяжутся позднее. Однако больше женщине никто так и не позвонил.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".