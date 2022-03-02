Конкурс идей города будущего пройдет в архитектурном университете Томска

Участникам предстоит ответить на четыре "вызова" для таких городов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске в строительном университете пройдет конкурс идей города будущего для архитекторов. Эти состязания приурочены к 70-летию со дня основания университета, рассказали в пресс-службе вуза.

"Участникам предстоит ответить на четыре "вызова" для таких городов. А именно – ориентация на человека и группы людей, вторичное использование ресурсов, применение зеленых технологий и ориентация на местную идентичность", - говорится в сообщении.

В университете добавили, что будет использоваться три направления: новые материалы и технологии, местная идентичность и проекты и обучению в течение всей жизни.

Отмечается, что всем участникам конкурса предоставлена полнота фантазии.