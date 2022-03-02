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Общество2 марта 2022 2:06

В Томской области почти 4 тысячи детей-сирот устроены в семьи

Это 90%всех сирот в нашем регионе
Ксения Высотина
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Дети-сироты, которых забрали в новые семьи, отправились в Кемеровскую область, Новосибирскую, Московскую, Ленинградскую, Краснодарский край и другие регионы.

Дети-сироты, которых забрали в новые семьи, отправились в Кемеровскую область, Новосибирскую, Московскую, Ленинградскую, Краснодарский край и другие регионы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти 4 тысячи детей-сиро Томской области устроены в семьи. Это 90%всех сирот в нашем регионе, сообщила журналистам замгубернатора по социальной политике Алена Левко.

-В прошлом году 560 детей-сирот нашли новые семьи, это больше, чем в предыдущие годы. Дети остались как в Томской области, так и переехали в семьи в другие регионы, - отметила Левко.

Замгубернатора также добавила, что дети-сироты, которых забрали в новые семьи, отправились в Кемеровскую область, Новосибирскую, Московскую, Ленинградскую, Краснодарский край и другие регионы.

Дети, которые приобрели новые семьи, продолжают получать поддержку со стороны служб сопровождения.