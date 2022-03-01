Томичка обвиняется в мошенничестве на 1,9 млн рублей

Полученные деньги мужчина передал обвиняемой, которая потратила их на личные нужды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске местная жительница ответит в суде за мошенничество на 1,9 млн рублей с использованием поддельного исполнительного листа. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Следствием установлено, что в период с апреля 2019 года по октябрь 2020 года ранее судимая 42-летняя женщина организовала изготовление фальшивого исполнительного листа и направила его приставам для исполнения.

На основании этого исполнительного листа коммерческая организация перевела безработному томичу, который был не в курсе планов женщины, более 1,9 млн рублей. Полученные деньги мужчина передал обвиняемой, которая потратила их на личные нужды.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Ленинский районный суд Томска.