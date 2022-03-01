Томская администрация планирует окончательно решить проблему с бездомными собаками

В Томске городская администрация планирует окончательно решить проблему с бездомными собаками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске городская администрация планирует окончательно решить проблему с бездомными собаками. Исполняющий обязанности мэра Михаил Ратнер поручил решить проблему с бездомными псами, сообщает пресс-служба мэрии.

-Мы понимаем, что законодательство на сегодняшний день несовершенно, но нам необходимо обеспечить безопасность томичей. Поэтому проблему, сложившуюся с безнадзорными собаками в Радонежском, надо решить в кротчайшие сроки и окончательно, - прокомментировал Михаил Ратнер.

И.о. мэра Томска также добавил, что в администрацию поступают жалобы от жителей горда о стаях бездомных собак.