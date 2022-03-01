Томск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 марта 2022 13:14

Томская администрация планирует окончательно решить проблему с бездомными собаками

Исполняющий обязанности мэра поручил решить проблему с бездомными псами
Ксения Высотина
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Томске городская администрация планирует окончательно решить проблему с бездомными собаками.

В Томске городская администрация планирует окончательно решить проблему с бездомными собаками.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске городская администрация планирует окончательно решить проблему с бездомными собаками. Исполняющий обязанности мэра Михаил Ратнер поручил решить проблему с бездомными псами, сообщает пресс-служба мэрии.

-Мы понимаем, что законодательство на сегодняшний день несовершенно, но нам необходимо обеспечить безопасность томичей. Поэтому проблему, сложившуюся с безнадзорными собаками в Радонежском, надо решить в кротчайшие сроки и окончательно, - прокомментировал Михаил Ратнер.

И.о. мэра Томска также добавил, что в администрацию поступают жалобы от жителей горда о стаях бездомных собак.