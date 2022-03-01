Прокуратура через суд требует пустить автобус по маршруту Мельниково-Победа

Иск находится на рассмотрении в Шегарском районном суде Томской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Шегарского района Томской области обратились в прокуратуру с требованием возобновить пассажирские перевозки из Мельниково в Победу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что на территории села Победа проживает более 2 тысяч человек. При этом в августе 2021 года перевозки по муниципальному маршруту Мельниково-Победа были необоснованно прекращены.

В администрацию района для решения этой проблемы вносилось представление, однако никаких мер для устранения этого принято не было.

Прокурор Шегарского района направил в суд иск с требованием обязать администрацию района возобновить пассажирские перевозки.

Иск находится на рассмотрении в Шегарском районном суде Томской области.