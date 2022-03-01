В Томске дольщикам долгостроя на улице Красноармейкой выплатят компенсации

Объект был рассчитан на 29 квартир. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске всем дольщикам долгостроя на улице Красноармейкой выплатят компенсации. Такое решение принял наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, сообщает пресс-служба областной администрации.

"В 2014 годом началось строительство объекта на Красноармейской. Застройщик планировал возвести трехэтажный жилой дом площадью около 1320 кв. м., который был рассчитан на 29 квартир", - говорится в сообщении.

В обладминистрации рассказали, что строительство объекта началось в 2014 году. Застройщик ООО «Компания Аспект» предполагал возведение трехэтажного жилого дома площадью более 1320 кв. м. Объект был рассчитан на 29 квартир.

Добавляется, что в региональный перечень входило семь объектов в Томске: дома по ул. Кошурникова, 1а, Нефтяная, 3, Нефтяная, 5, Мокрушина, 9, пер. Нижний, 49, ул. Большая Подгорная, 38, объект в границах ул. Салтыкова-Щедрина и пр. Фрунзе.