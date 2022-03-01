Финалисткой конкурса "Краса студенчества России" стала томская студентка

Фото: администрация Приморского края

В конкурсе "Краса студенчества России" в финал вышла томская студентка Мария Логинова. Очный этап конкурса пройдет с 1 по 6 марта в Самаре, сообщает пресс-служба областной администрации.

"Студентка ТГУ Мария Логинова участвует в научной деятельности и исследует динамику и взаимодействие геосфер Земли", - говорится в сообщении.

В обладминистрации рассказали, что на конкурсе "Краса студенчества России" подали заявку более 300 студенток от 16 до 35 лет.

Добавляется, что оценивать конкурсанток будут известные деятели культуры, спорта и шоу-бизнеса.