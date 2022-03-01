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Общество1 марта 2022 11:13

В Томской области не ожидается дефицита лекарств из-за санкций

Профильные министерства не высказывались касаемо таких рисков
Ксения Высотина
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В Томском регионе из-за надвигающихся санкций не ожидается дефицита на лекарства.

В Томском регионе из-за надвигающихся санкций не ожидается дефицита на лекарства.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томском регионе из-за надвигающихся санкций не ожидается дефицита на лекарства. Профильные министерства не высказывались касаемо таких рисков, сообщила журналистам заместитель губернатора по социальной политике Алена Левко.

-Закупка лекарственных препаратов всегда идет по международному наименованию. Большой спектр препаратов выпускается на территории России. Мы расширили эту практику в течение многих лет. Сегодня регион работает с минпромторгом, он контролирует ситуацию, - прокомментировала Левко.

Замгубернатора добавила, что на крайних собраниях с Минздравом и Минпромторгом таких рисков появления дефицита лекарственных препаратов не высказывалось. Помимо этого, она отметила, что вопрос активно отслеживается и ведется мониторинг на федеральном и региональном уровне.