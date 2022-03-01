Власти Томской области заявили, что рост заболеваемости COVID-19 начал снижаться

Большинство томичей старшей возрастной группы стараются обеспечить лечение в стационарах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской области власти заявили, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией начал снижаться, но заражения еще активны. Об этом сообщила замгубернатора по социальной политике Алена Левко.

-Заболеваемость в регионе еще активно идет, но прирост замедлился. Если говорить о структуре заболевших, то по-прежнему, в основном, болеют лица трудоспособного возраста, - рассказала замгубренатора.

Алена Левко также добавила, что по сравнению с другими регионами, в Томской области заболеваемость снизилась. Большинство томичей старшей возрастной группы стараются обеспечить лечение в стационарах.