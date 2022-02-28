Коронавирус в Томске на 28 февраля: + 1 601 новых случаев заражения

За последние сутки в стране выявлено 106 920 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 733 пациентов скончалось, 116 742 выздоровели. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 28 февраля 2022 года, в Томской области выявлено 1 601 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 98 953 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 561 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 70 441 человек.

За последние сутки в стране выявлено 106 920 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 733 пациентов скончалось, 116 742 выздоровели.