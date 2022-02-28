Томичи с редкими заболеваниями получат лекарства на 221 млн рублей

В перечень орфанных заболеваний входят 24 заболевания, а страдающие ими люди обеспечиваются бесплатными медикаментами за счет области и федерации. Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2021 году 115 жителей Томской области, страдающих редкими — орфанными — заболеваниями бесплатно получили лекарства на 221 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

"В 2021 году 115 жителей Томской области, страдающих редкими — орфанными — заболеваниями, бесплатно получили лекарства на сумму 221,6 млн рублей, из которых 195,9 млн — средства областного бюджета", - говорится в сообщение.

Председатель комитета организации лекарственного обеспечения облздрава Елена Потягайлова прокомментировала, что среди пациентов этой категории есть те, чье заболевание требует очень дорогостоящего лечения — до 13 миллионов рублей в год на одного человека.

Добавляется, что в перечень орфанных заболеваний входят 24 заболевания, а страдающие ими люди обеспечиваются бесплатными медикаментами за счет области и федерации.