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Общество28 февраля 2022 3:19

В Томске директор фонда ОМС пойдет под суд за превышение должностных полномочий

Ксения Высотина
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Обвиняемый был задержан 2 июля 2021 года по подозрению в превышении полномочий.

Обвиняемый был задержан 2 июля 2021 года по подозрению в превышении полномочий.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томске директора регионального фонда ОМС отправят под суд за превышение должностных полномочий. Действия обвиняемого привели к невозвращению в бюджет ОМС 69 миллионов рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"По версии следствия, в 2019 и 2021 годах при проведении территориальным фондом проверок правильности расходования четырьмя лечебными учреждениями области средств обязательного медицинского страхования его руководителем подчиненным сотрудникам даны указания не включать в акты проверок информацию о выявленных фактах нецелевого расходования денежных средств", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что обвиняемый был задержан 2 июля 2021 года. В отношении чиновника возбудили уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий", а суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.