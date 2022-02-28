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Общество28 февраля 2022 2:53

Шесть домов восстановят по переулку Кустарному в Томске

В строительстве задействованы муниципалитеты, инвесторы по программе «Дом за рубль» и собственники
Ксения Высотина
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В Томске восстановят шесть домов по переулку Кустарному. Фото: 2ГИС

В Томске восстановят шесть домов по переулку Кустарному. Фото: 2ГИС

В Томске восстановят шесть домов по переулку Кустарному. В строительстве задействованы муниципалитеты, инвесторы по программе «Дом за рубль» и собственники, сообщил и.о мэра Томска Михаил Ратнер.

-Идея была сделать пример комплексного подхода (к восстановлению деревянных домов). У нас, к моему сожалению, в основном фрагментарные попытки восстановления, - рассказал Ратнер.

Исполняющий обязанности мэра также добавил, что реставрация ближайших домов позволит выполнить благоустройство территории, где отремонтируют дороги и тротуары и установят таблички с QR-кодами.

Отметим, что на данный момент на переулке Кустарнома находится шесть деревянных домов.