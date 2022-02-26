Томский политехнический университет с 9 марта перейдет на гибридное обучение

Решения о дальнейшем формате работы ТПУ принимает исходя из эпидемиологической обстановки в регионе, рекомендаций Минобрнауки России и Роспотребнадзора. Фото: Ксения Высотина

В Томске ТПУ с 9 марта начнется гибридный формат обучения. В период с 1 по 8 марта вуз продолжит работать в дистанционном режиме, сообщает пресс-служба вуза.

"В Томском политехническом университете определен режим работы в марте 2022 года. В период с 1 по 8 марта вуз продолжит работать в дистанционном режиме. С 9 марта учебные мероприятия весеннего семестра в ТПУ будут проводить в гибридном формате. Соответствующий приказ подписал и.о. ректора Дмитрий Седнев", - говорится в сообщении.

В университете рассказали, что вуз до конца февраля 2022 года будет работать в дистанционном режиме. Решения о дальнейшем формате работы ТПУ принимает исходя из эпидемиологической обстановки в регионе, рекомендаций Минобрнауки России и Роспотребнадзора.