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Общество26 февраля 2022 9:29

Томский политехнический университет с 9 марта перейдет на гибридное обучение

В период с 1 по 8 марта вуз продолжит работать в дистанционном режиме
Ксения Высотина
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Решения о дальнейшем формате работы ТПУ принимает исходя из эпидемиологической обстановки в регионе, рекомендаций Минобрнауки России и Роспотребнадзора.

Решения о дальнейшем формате работы ТПУ принимает исходя из эпидемиологической обстановки в регионе, рекомендаций Минобрнауки России и Роспотребнадзора.

Фото: Ксения Высотина

В Томске ТПУ с 9 марта начнется гибридный формат обучения. В период с 1 по 8 марта вуз продолжит работать в дистанционном режиме, сообщает пресс-служба вуза.

"В Томском политехническом университете определен режим работы в марте 2022 года. В период с 1 по 8 марта вуз продолжит работать в дистанционном режиме. С 9 марта учебные мероприятия весеннего семестра в ТПУ будут проводить в гибридном формате. Соответствующий приказ подписал и.о. ректора Дмитрий Седнев", - говорится в сообщении.

В университете рассказали, что вуз до конца февраля 2022 года будет работать в дистанционном режиме. Решения о дальнейшем формате работы ТПУ принимает исходя из эпидемиологической обстановки в регионе, рекомендаций Минобрнауки России и Роспотребнадзора.