В Томской области от коронавируса за сутки скончались еще три человека

За последние сутки в стране выявлено 122 995 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах 793 пациентов скончалось, 181 343 выздоровели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В субботу, 26 февраля 2022 года, стало известно о смерти еще 3 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф.

Также в Томской области выявлено 1 609 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 95 715 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 636 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 69 284 человек.

За последние сутки в стране выявлено 122 995 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах 793 пациентов скончалось, 181 343 выздоровели.